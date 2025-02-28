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АНАЛІТИКА

Британський Revolut розпочав перемовини з НБУ про отримання ліцензії

 

Британський необанк Revolut вже раніше повідомив українського регулятора про свої плани в Україні й в перспективі прагне отримати українську банківську ліцензію, тісно співпрацюючи з НБУ. Про це йдеться в заяві Revolut, отриманій LIGA.net електронною поштою.

Напередодні Національний банк опублікував заяву, в якій зазначив, що зареєстрований у Литві Revolut Bank UAB, через який у лютому Revolut запустив фінансові послуги резидентам України, не отримував жодних ліцензій або дозволів від НБУ, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності.

Також Нацбанк наголосив, що наразі норми законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

"Revolut приділяє пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог та провів ретельну оцінку перед наданням послуг резидентам України на транскордонній основі", - йдеться у заяві необанку.

Revolut надає послуги українським клієнтам через Revolut Bank UAB, який базується у Литві та перебуває під наглядом Європейського Центрального Банку та Банку Литви.

"Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу", - запевняють у Revolut і додають, що вже надають послуги сотням тисяч українських клієнтів у Європейському Союзі та за його межами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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