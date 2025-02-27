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АНАЛІТИКА

Українці торік здійснили понад 3,6 мільярда платіжних операцій в межах країни

 

Упродовж 2024 року бізнес і населення України здійснили понад 3,6 млрд платіжних операцій.

Про це повідомляє Нацбанк.

За 2024 рік в Україні здійснено 1,7 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 31,2 млрд грн.

Розповсюдженішими є платіжні операції, ініційовані із застосуванням кредитового трансферу. Минулого року їх здійснено:

- в межах України - 3,62 млрд операцій на суму понад 43 115,15 млрд грн;

- в Україну - 5,7 млн на суму 69,27 млрд доларів;

- з України - 1,4 млн на суму 77,06 млрд доларів.

Найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 3,1 млрд, або 85,7% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 39 260,91 млрд грн, або 91,1% від загальної суми.

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 58,6% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу (тобто 3,3 млн операцій).

Водночас за сумою також лідирує бізнес - 94,1% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло на користь підприємств - це 65,21 млрд доларів.

Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,97%), Швейцарії (21,71%), Сполучених Штатів Америки (11,88%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом: 1,11 млн на суму 76,87 млрд доларів. Це становить 81,7% від загальної кількості та 99,8% від загальної суми таких платіжних операцій відповідно.

Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (61,68%), Швейцарії (9,97%) та Китаю (5,03%).
За матеріалами: Економічна правда
 

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