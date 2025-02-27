Нацбанк заявив про необхідність Revolut отримати ліцензію для роботи в Україні, mono задоволений

Національний банк України у зв'язку з офіційною заявою компанії Revolut щодо виходу на український банківський ринок та за результатами аналізу її діяльності з надання послуг українським резидентам через литовський Revolut Bank UAB заявив про необхідність отримання банківської ліцензії України або утворення філії іноземного банку.

"З огляду на сформовану позицію та в межах наданих законодавством повноважень НБУ підкреслює, що діятиме в межах визначеного законодавством пруденційного мандату та вживатиме усіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи України, реагування на порушення законодавства задля захисту інтересів вкладників і клієнтів банків", - розпливчасто написав Нацбанк в прес-релізі у четвер без подальших деталей своїх дій.

НБУ уточнив, що ліцензія Revolut Bank UAB дозволяє йому працювати в країнах Європейського Союзу.

Нацбанк зауважив, що під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

"Питання щодо початку діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб'єкта. На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності", - підкреслив український регулятор.

Нацбанк додав, що підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій, але вважає за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог.

"Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut", - йдеться у прес-релізі, тоді як Revolut при відкритті рахунку українцям зазначає про наявність EUR100 тис. гарантованого відшкодування. На період воєнного стану в Україні відшкодування по вкладах фізосіб не обмежується, хоча по валютних вкладах воно здійснюється у гривні. Після війни заплановано зменшення гарантованої суми відшкодування до 600 тис. грн.

Заяву НБУ щодо виходу Revolut на український ринок привітав співвласник monobank Олег Гороховський, який у своєму пості у телеграм взяв слово вихід у "лапки" на відміну від Нацбанку.

На його думку, така заява регулятора свідчить, що Revolut є порушником українських законів.

"Revolut не звертався до регулятора, не отримував жодних дозволів та діє на українському ринку незаконно. Ми були б раді бачити Revolut в Україні, але робити це потрібно з повагою до українських законів. Ніде у світі такий "вихід на ринок" був би неможливий. Та що там говорити, нас не пустили до Польщі взагалі без жодної на те підстави, а тут Revolut поводиться так, ніби українські закони взагалі не заслуговують на жодну увагу", - підкреслив співвласник віртуального monobank, на роботу якого, як вважають експерти, найбільше може вплинути робота Revolut в Україні.

Британський необанк Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні 11 лютого. Мешканці України отримали змогу відкрити європейський рахунок Revolut з ідентифікацією через "Дію" та переводити на нього гроші в обмежених сумах з валютних рахунків в українських банках. В той же час не всі банки дозволяли такі операції. Після такої заяви НБУ можна очікувати, що кількість їх ще скоротиться й можливо дуже суттєво, якщо не до нуля.

Керівник запуску нових ринків Revolut Дмитро Стрельчук відзначав, що компанія планувала до кінця 2025 року отримати банківську ліцензію в Україні. За його словами, понад 700 тис. українців на території Великобританії та Європейської економічної зони користуються послугами Revolut.

Revolut заснована 2015 року в Лондоні Миколою Сторонським і Владиславом Яценком.