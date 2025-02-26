Польський держбанк BGK відкрив представництво в Києві

Польський банк розвитку BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego - Банк Господарства Крайового) відкрив представництво в столиці України, повідомляється на сторінці державної фінустанови в Facebook.

"BGK відкрив дилерський центр у Києві. Ми хочемо займатися відбудовою та модернізацією України та водночас підтримувати присутність польського бізнесу на українському ринку", - сказано в дописі.

З нагоди відкриття представництва відбулася зустріч заступника голови Національного банку України (НБУ) Сергія Ніколайчука з членом правління BGK Ярославом Домбровським та директором українського представництва банку розвитку Пьотром Анткієвичем, повідомляється на сторінці українського центробанку у Facebook.

Серед ключових тем обговорення - посилення співпраці з BGK і можливості для фінансування майбутньої реконструкції та модернізації України.

"Відкриття представництва розширить можливості фінансової підтримки польського бізнесу, який реалізує економічні проєкти і працює в Україні, та допоможе залучити нові інвестиції з Європи у проєкти з реконструкції та модернізації України", - зазначається в дописі НБУ.

Домбровський додав, що BGK має намір закласти міцний фундамент для ширшої присутності польського бізнесу на українському ринку, бути контактним центром для польських підприємців та інституцій, надаючи їм інформацію про український ринок та сприяючи їх діяльності в країні.

Окрім того, представники польського банку розвитку висловили готовність надавати експертну підтримку в питаннях імплементації європейських директив у банківське законодавство України.

"Я вдячний Bank Gospodarstwa Krajowego за підтримку України та прагнення активізувати нашу співпрацю. Ми раді бачити, що, попри геополітичні виклики та певну турбулентність і невизначеність, наші польські партнери продовжують підтримувати українську економіку новими інвестиційними проєктами та бачать своє майбутнє тут, в Україні", - вказав Ніколайчук.

BGK - польський державний банк, діяльність якого регулюється урядом. Створений спеціальним законом для підтримки урядових соціально-економічних програм, а також програм місцевого самоврядування та регіонального розвитку. Банк підтримує сталий соціальний та економічний розвиток Польщі. Окрім представництва в Україні Банк має представництво в Брюсселі (Бельгія) та у Франкфурті-на-Майні (Німеччина).