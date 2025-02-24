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АНАЛІТИКА

НБУ за результатами 2024р відніс MasterCard, Visa, PrivatMoney, NovaPay і «Фінансовий світ» до важливих платіжних систем

 

Національний банк України (НБУ) за результатами моніторингу діяльності у 2024 році вніс п'ять платіжних систем до переліку важливих об'єктів платіжної інфраструктури України, повідомив регулятор у понеділок на сайті.

Так, до категорії важливих потрапили дві американські платіжні системи MasterCard і Visa й три резидентські: PrivatMoney (ПриватБанк), NovaPay (ТОВ "НоваПей") та "Фінансовий світ" (ТОВ "Українська платіжна система").

"Єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України", - акцентував регулятор.

Окрім того, НБУ визначив трьох важливих технологічних операторів платіжних послуг за результатами 2024 року: ТОВ "Ейсі Дісі Процессінг", ПрАТ "Український процесинговий центр" та ТОВ "ТАС Лінк".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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