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НБУ за результатами 2024р відніс MasterCard, Visa, PrivatMoney, NovaPay і «Фінансовий світ» до важливих платіжних систем
17:59 24.02.2025 |
Національний банк України (НБУ) за результатами моніторингу діяльності у 2024 році вніс п'ять платіжних систем до переліку важливих об'єктів платіжної інфраструктури України, повідомив регулятор у понеділок на сайті.
Так, до категорії важливих потрапили дві американські платіжні системи MasterCard і Visa й три резидентські: PrivatMoney (ПриватБанк), NovaPay (ТОВ "НоваПей") та "Фінансовий світ" (ТОВ "Українська платіжна система").
"Єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України", - акцентував регулятор.
Окрім того, НБУ визначив трьох важливих технологічних операторів платіжних послуг за результатами 2024 року: ТОВ "Ейсі Дісі Процессінг", ПрАТ "Український процесинговий центр" та ТОВ "ТАС Лінк".
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