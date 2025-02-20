Українські банки збільшили чистий прибуток у 2024 на 24,6% - НБУ

Платоспроможні банки України за попередніми даними минулого року отримали 103,69 млрд грн чистого прибутку, це на 24,6% більше за показник 2023 року, такий результат зумовлений переважно зростанням кредитів високої якості та вкладень в ОВДП, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) в середу ввечері.

"Дохідність кредитів у 2024 році стабілізувалася, однак їх обсяги продовжили зростати. За рік чистий гривневий кредитний портфель бізнесу зріс на 21%, населення - на майже 40%. Додатковий фактор збереження прибутковості банків за підсумками 2024 року - це зростання обсягу вкладень в ОВДП за рік на 35%", - наводить дані центробанк.

Так, згідно зі статистикою НБУ, гривневий кредитний портфель бізнеса зріс до 385,39 млрд грн, а населення - до 221,36 млрд грн. У той же час вкладення у внутрішні боргові папери збільшились до 884,09 млрд грн (за всіма валютами).

"Водночас вартість фондування банків дещо знизилася через зниження ринкових депозитних ставок у першій половині 2024 року, тож банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу", - підкреслив регулятор.

Чистий комісійний дохід банківської системи за рік зріс на 11,3%. Нацбанк зазначає, що у грудні 2024 року, вперше за час повномасштабної війни, його місячний обсяг досяг довоєнного рівня. Як свідчать дані статистики, станом на початок 2025 чистий комісійний дохід системи сягнув 56,97 млрд грн.

Висока якість кредитного портфеля зумовила низький рівень відрахувань у резерви під кредитні ризики. Таким чином, обсяг відрахувань за підсумками минулого року знизився майже вдвічі - до 9,55 млрд грн.

Відмічається, що незважаючи на подальше збільшення адміністративних витрат банків, їхня операційна ефективність залишається високою.

"За підсумками 2024 року лише дев'ять малих банків із 61 платоспроможного були збитковими із сукупним збитком 418 млн грн. Переважно - це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою задавнених проблем", - проінформував НБУ.

Банки сплатили 83,72 млрд грн податку на прибуток, у порівнянні з 76,64 млрд грн у 2023-му. Проте сказано, що остаточний обсяг сплачених податків буде зрозумілий лише за підсумками річного аудиту звітності банків.

"Попередні оцінки свідчать, що рентабельність капіталу в секторі за підсумками 2024 року становить близько 30%. Загалом банківська система залишається прибутковою та достатньо капіталізованою, зберігає спроможність кредитувати економіку", - констатує регулятор.

Водночас у відомстві вказують, що друге поспіль ретроспективне оподаткування банків може позначитися на стані окремих фінансових установ. За інформацією центробанку, деякі з них ризикують порушити вимоги до достатності капіталу після остаточного розрахунку та відображення податку на прибуток у звітності.

"Збереження рентабельності та виконання програм капіталізації дасть змогу фінансовим установам відновити капітал. Проте невизначеність податкової політики і надалі може стримувати банки від активнішого нарощення операцій", - резюмував НБУ.