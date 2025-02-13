НБУ проти безконтрольного доступу податківців до банківської таємниці, але готовий обговорювати деталі, – Пишний

Національний банк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого державного органу до банківської таємниці українців.

Про це заявив голова регулятора Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.

"НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу", - підкреслив Пишний.

Також він зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.

"Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі", - запевнив Пишний.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею. "Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків - це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", - додав Марченко.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.