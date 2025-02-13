Фінансові новини
- |
- 13.02.25
- |
- 23:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ проти безконтрольного доступу податківців до банківської таємниці, але готовий обговорювати деталі, – Пишний
23:24 13.02.2025 |
Національний банк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого державного органу до банківської таємниці українців.
Про це заявив голова регулятора Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.
"НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу", - підкреслив Пишний.
Також він зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.
"Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі", - запевнив Пишний.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею. "Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків - це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", - додав Марченко.
Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.
Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Келлог: Сподіваємось, Київ погодиться на запропоновану міністром фінансів США угоду про рідкісноземельні матеріали
|Келлог пояснив, що може означати втрата Україною територій у «мирній угоді»
|Глава Пентагону про кордони України: прийняти реальність не означає піти на поступки
|У підписаному Зеленським рішенні про санкції проти Порошенка знайшли помилки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ проти безконтрольного доступу податківців до банківської таємниці, але готовий обговорювати деталі, – Пишний
|Долар США дешевшає до основних валют
|Акції українських компаній стрімко дорожчають на новинах про початок перемовин Трампом про мир
|Використання електронного «європротоколу» у 2024 р. зросло на 50% - МТСБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8415 грн/$1
|Європейські фондові ринки торгуються без єдиної динаміки в четвер
Бізнес
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту
|Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку