Британський необанк Revolut офіційно запрацював в Україні

Британська фінтех-компанія Revolut повідомила про запуск своїх послуг в Україні. Користувачі можуть відкрити європейський рахунок та отримати доступ до грошових переказів без комісії в межах сервісу.

Компанія повідомляє, що до списку очікування долучилася рекордна кількість українців, аби одними з перших отримати доступ до рахунків Revolut. Наразі це найвищий показник серед списків очікувань.

Revolut також запускає благодійну кампанію "Чисте небо". Компанія випустить фізичну дебетову картку VISA з українським дизайном. Користувачі з Великої Британії та Європейської економічної зони зможуть отримати картку за 5 фунтів стерлінгів/євро, які будуть направлені на благодійність. Клієнти сервісу на території України зможуть отримати картку безплатно. Компанія також зазначила, що додасть до зібраних коштів власні 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Усі зібрані гроші підуть на користь благодійної організації UK for UNHCR, яка підтримує вимушених переселенців та біженців. Згідно з останніми даними UNHCR, понад 3 мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами, ще понад 6 мільйонів знаходяться за кордоном.

До речі, детально про тарифи й можливості Revolut можна прочитати ось тут. Реєстрація у застосунку доступна через "Дію".

Нагадаємо, що хоч Revolut і британська компанія, вона має російський слід. Її заснували українець Владислав Яценко та російсько-британський підприємець Микола Сторонський, який є сином директора Gazprom Promgaz OAO. Проте під час повномасштабного вторгнення Revolut відкрив доступ до свого застосунку українським біженцям в Європі. Станом на кінець 2024 року, послугами компанії скористувалося понад 700 тисяч українців. Також Revolut заявляє, що з початку повномасштабної війни в Україну було переказано понад €1 мільярд.

Компанія розпочала свій шлях як сервіс для дешевих міжнародних переказів та обміну валют за міжбанківським курсом. Зараз Revolut пропонує широкий спектр фінансових послуг: мультивалютні рахунки, банківські картки, можливість інвестування у криптовалюту, акції, а також плани зі страхування та заощадження. Revolut обслуговує мільйони клієнтів по всьому світу.