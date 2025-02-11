«Без ручного введення номеру картки». Visa запускає в Україні технологію Tap to Add Card

Американська компанія Visa оголосила про запуск в Україні технології Tap to Add Card. Про це повідомила пресслужба компанії.

Технологія дозволяє власником карток Visa додавати безконтактні картки до цифрових гаманців, торкнувшись ними свого мобільного пристрою.

Після доторку генерується унікальний одноразовий код, підтверджений сервісом Visa Chip Authenticate, і дані картки безпечно передаються до гаманця.

"Забезпечуючи підвищену безпеку та зручність, Tap to Add Card усуває необхідність у громіздкому процесі ручного введення номеру картки, що спричиняє помилки та створює вразливості, якими користуються шахраї, прагнучи отримати доступ до конфіденційних даних рахунку", - зазначають у компанії.

Функція Tap to Add Card набула популярності у світі після того, як Visa представила її у вересні минулого року серед інших послуг, спрямованих на покращення досвіду цифрових платежів.

Відтоді її впровадили ПриватБанк, Універсал Банк та Міжнародний інвестиційний банк (МІБ). Зазначається, що в Україні згенеровано понад 49 000 токенів Tap to Add Card.