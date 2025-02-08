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АНАЛІТИКА

Частка непрацюючих кредитів у банках торік знизилася до 30% - НБУ

 

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України станом на 1 січня 2025 року скоротилася до 30,3%, що на 7,1 відсоткових пункта менше порівняно з початком 2024 року.

Про це повідомив Національний банк України, передає Укрінформ.

"Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 01 січня 2025 року скоротилася до 30,3% або на 7,1 відсоткових пункта порівняно з показником станом на 01 січня 2024 року. Обсяг NPL за 2024 рік скоротився на 29,1 млрд грн до 393,2 млрд грн. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що зниження частки NPL відбулося завдяки нарощенню банками обсягів гривневих кредитів та списанню непрацюючих кредитів, передусім роздрібних. Обсяг валових кредитів у банківській системі за рік зріс на 167,5 млрд грн або на 14,8%.

Зокрема, частка NPL у роздрібному кредитному портфелі знизилася на 8 відсоткових пунктів до 15,5%, а в кредитах бізнесу - на 5,2 відсоткових пункти до 39%.

Без урахування боргів колишніх власників "ПриватБанку" та старих боргів часів до оздоровлення банківської системи, частка непрацюючих кредитів становить 18,6% - рівень нижче 20% уперше з жовтня 2022 року.

Як повідомлялося, до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.
Ключові теги: кредит
 

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