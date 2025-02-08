Фінансові новини
- |
- 08.02.25
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка непрацюючих кредитів у банках торік знизилася до 30% - НБУ
23:12 07.02.2025 |
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України станом на 1 січня 2025 року скоротилася до 30,3%, що на 7,1 відсоткових пункта менше порівняно з початком 2024 року.
Про це повідомив Національний банк України, передає Укрінформ.
"Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 01 січня 2025 року скоротилася до 30,3% або на 7,1 відсоткових пункта порівняно з показником станом на 01 січня 2024 року. Обсяг NPL за 2024 рік скоротився на 29,1 млрд грн до 393,2 млрд грн. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що зниження частки NPL відбулося завдяки нарощенню банками обсягів гривневих кредитів та списанню непрацюючих кредитів, передусім роздрібних. Обсяг валових кредитів у банківській системі за рік зріс на 167,5 млрд грн або на 14,8%.
Зокрема, частка NPL у роздрібному кредитному портфелі знизилася на 8 відсоткових пунктів до 15,5%, а в кредитах бізнесу - на 5,2 відсоткових пункти до 39%.
Без урахування боргів колишніх власників "ПриватБанку" та старих боргів часів до оздоровлення банківської системи, частка непрацюючих кредитів становить 18,6% - рівень нижче 20% уперше з жовтня 2022 року.
Як повідомлялося, до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп не виключає зустрічі із Зеленським наступного тижня
|У застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок
|Замість демобілізації уряд пропонує тривалу відпустку - Фріз
|Бельгія спрямує €1,7 мільярда податків від заморожених активів РФ на допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Частка непрацюючих кредитів у банках торік знизилася до 30% - НБУ
|Нобелівський лауреат спрогнозував цілковите знецінення біткоїна за 10 років
|Долар знижується до фунта, зміцнюється до євро та єни перед виходом статданих США
|Міжнародні резерви України у січні зменшилися на 1,8% - до $43 млрд
|На БТА Банк претендує колишній депутат з Дніпра
|Українці збільшили обсяги вкладів до банків
Бізнес
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000
|У Нідерландах держслужбовцям заборонили використовувати DeepSeek
|Google скасовує найняття працівників за критерієм різноманіття
|Ferrari представить шість нових моделей у 2025 році - серед них і перший електрокар
|Без реєстрації та входу: ChatGPT Search тепер доступний абсолютно для всіх користувачів
|Nissan і Honda припиняють переговори про злиття - Reuters