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АНАЛІТИКА

Raiffeisen зафіксував перший збиток за дев'ять років через судовий процес у Росії

 

Raiffeisen Bank International AG закінчив четвертий квартал 2024 року із чистим збитком у 926 млн євро.

Про це пише Bloomberg.

У виданні зазначають, що причина - резерви у 840 млн євро через судове рішення в Росії та додаткові 156 млн євро витрат на судові справи щодо польських валютних кредитів.

Повідомляється, що попри ці втрати, банк оцінив результати 2024 року як задовільні.

"Скорочення бізнесу в Росії проходить успішно", - заявив генеральний директор Йоганн Штробль.

Raiffeisen намагається залишити російський ринок уже майже три роки після вимоги Європейського центрального банку закрити місцевий підрозділ. У листопаді банк продав свою білоруську філію.

У своїй діяльності, яка не включає Росію та Білорусь, прибуток банку за квартал зріс до 128 млн євро.

Нагадаємо:

Австрійський Raiffeisen Bank International AG заробляє гроші на фірмах, що постачають продукцію армії Путіна.

Російський суд зобов'язав австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) виплатити понад 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) як компенсацію збитків російському співвласнику компанії Strabag - інвесткомпанії "Расперія".

Російський уряд заблокує будь-які спроби Raiffeisen Bank International AG та UniCredit SpA продати свої місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який може потрапити під санкції.
За матеріалами: Економічна правда
 

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