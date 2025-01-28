Фінансові новини
- |
- 28.01.25
- |
- 12:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд гарантування торік відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 141 мільярд
11:57 28.01.2025 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у 2024 році виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 141,4 млн грн гарантованого відшкодування.
Про це повідомив ФГВФО, передає Укрінформ.
"У 2024 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 141,4 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку", - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що Фонд гарантування повністю розрахувався з усіма вкладниками банків, які звернулися за виплатами, виведення яких з ринку розпочалось після 24 лютого 2022 року.
У грудні 2024 року ФГВФО виплатив вкладникам 2,9 млн грн, з яких 0,9 млн грн отримали вкладники АТ "Мегабанк", 0,7 млн грн - АТ "МР Банк", 0,4 млн грн - АТ "Укрбудінвестбанк".
Зазначається, що виплату гарантованого відшкодування Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює виключно з власних ресурсів, які станом на 1 січня 2025 року становили 42,8 млрд грн.
Загалом від початку заснування ФГВФО сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд грн, що становить 96% від загальної суми гарантованого відшкодування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли G7 закликають якнайшвидше вирішити ситуацію довкола АОЗ
ТОП-НОВИНИ
|Втрата кворуму Конституційного суду є загрозою для правового порядку України, - Лубінець
|НАБУ зареєструвало провадження проти Умерова за ознаками зловживання владою – ЦПК
|В АОЗ кажуть, що мали лише інформувати Міноборони про призначення, а не узгоджувати їх
|ЄС погодив продовження санкцій проти РФ, пішовши на угоду з Угорщиною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування торік відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 141 мільярд
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.01.25
|Позичальники банків у ліквідації торік погасили понад ₴430 мільйонів боргів
|Ціни на золото стабільні, оскільки долар підскочив напередодні рішення ФРС щодо процентної ставки
|Долар активно дорожчає до основних світових валют
|Акції в Азії неспокійні, оскільки DeepSeek викликала занепокоєня щодо технологічних компаній. Nikkei падає
|Nasdaq впав на 3%, через удар китайської моделі штучного інтелекту DeepSeek по акціях технологічних компаній
Бізнес
|«Київ Цифровий» запустив віртуальну валідацію проїзду в транспорті
|Samsung розкрила нові можливості камери Galaxy S25 Ultra: RAW, віртуальна діафрагма та інструменти на базі ШІ
|Індія зібралася збудувати найбільший у світі центр обробки даних
|«Вийшов за межі дозволеного»: в оточенні Трампа обурені Маском після його критики проєкту розвитку ШІ Stargate
|Samsung і Google спільно працюють над AR-окулярами на базі операційної системи Android XR
|Samsung презентувала першу гарнітуру XR, яка працює на Android XR
|Смартфони Samsung Galaxy S25 стали першими пристроями з підтримкою технології супутникового зв'язку Snapdragon Satellite