Фонд гарантування торік відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 141 мільярд

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у 2024 році виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 141,4 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це повідомив ФГВФО, передає Укрінформ.

"У 2024 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 141,4 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що Фонд гарантування повністю розрахувався з усіма вкладниками банків, які звернулися за виплатами, виведення яких з ринку розпочалось після 24 лютого 2022 року.

У грудні 2024 року ФГВФО виплатив вкладникам 2,9 млн грн, з яких 0,9 млн грн отримали вкладники АТ "Мегабанк", 0,7 млн грн - АТ "МР Банк", 0,4 млн грн - АТ "Укрбудінвестбанк".

Зазначається, що виплату гарантованого відшкодування Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює виключно з власних ресурсів, які станом на 1 січня 2025 року становили 42,8 млрд грн.

Загалом від початку заснування ФГВФО сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд грн, що становить 96% від загальної суми гарантованого відшкодування.