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АНАЛІТИКА

Позичальники банків у ліквідації торік погасили понад ₴430 мільйонів боргів

 

У 2024 році до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 433,7 мільйона гривень від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.

Про це повідомив ФГВФО, передає Укрінформ.

Зазначається, що у 2024 році з загальної суми коштів, що надійшли до банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, 373,7 млн грн становили надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання та майже 60 млн грн - від погашення кредитів фізичних осіб відповідно до умов погашення кредитної заборгованості під час воєнного стану.

"Якщо у 2022 році надходження за програмами реструктуризації кредитів складали близько 176 млн грн, то в 2024 році ця цифра збільшилась до 433,7 млн грн - фактично у 2,5 раза», - зауважила директорка Департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

За її словами, значне збільшення надходжень від погашення заборгованості за кредитами суб'єктів господарювання спостерігалося у IV кварталі минулого року.

Як повідомлялося, на період воєнного стану для фізосіб діють спрощені умови погашення кредитів із відсотковою ставкою 0,001% річних та комісією 1 копійка. Щомісячний платіж для іпотечних кредитів має становити від 10 тис. грн, для інших - від 1 тис. грн, а для карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн - від 5 тис. грн. Фізособи-позичальники можуть доєднатися до умов погашення заборгованості до 31 серпня 2025 року.

Для суб'єктів господарювання з серпня 2023 року відсоткова ставка залежить від періоду реструктуризації: до 18 місяців - 0,1% річних, 19-24 місяці - 3%, понад два роки - 5%. Наразі 98% позичальників-юросіб отримали позитивне рішення щодо реструктуризації, з них 93% виконують умови погашення.
 

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