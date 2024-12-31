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Частка NPL у банках у листопаді скоротилася на 1 в.п. - НБУ
15:48 31.12.2024 |
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 грудня 2024 року становила 31,4%, порівняно з 32,4% на початок листопада, що на 6 відсоткових пунктів (в.п.) менше, ніж на початку поточного року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).
"За листопад обсяг NPL у банках скоротився майже на мільярд грн, валовий обсяг наданих банками кредитів зріс на 37,5 млрд грн. За 11 місяців 2024 року обсяг NPL у банках скоротився на 8 млрд грн, а валовий обсяг наданих банками кредитів зріс на 187 млрд грн", - наводить регулятор дані в телеграм-каналі НБУ.
Центробанк констатує поліпшення якості кредитного портфеля банківської системи. Зазначається, що рівень дефолту в роздрібному гривневому кредитному портфелі за рік знизився до 4%, повернувшись до довоєнного рівня.
За інформацією Нацбанку в корпоративному портфелі за 12 місяців дефолту зазнало близько 4% боржників, що також можна порівняти з показниками до 24 лютого 2022 року.
"Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб на 1 грудня 2024 року становила 17%, бізнесу - 40% (25% без урахування боргів ексвласників ПриватБанку та старих боргів до кризи 2014 - 2016 років)", - навів дані регулятор.
Регулятор заявив про наміри спільно працювати з IFC над правовою базою для заснування в Україні компаній із врегулювання проблемних активів (ARC), щоб посилювати стійкість банківського сектору та його здатність нарощувати кредитування.
Як повідомлялося, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка NPL в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів зростав.
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