Частка NPL у банках у листопаді скоротилася на 1 в.п. - НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 грудня 2024 року становила 31,4%, порівняно з 32,4% на початок листопада, що на 6 відсоткових пунктів (в.п.) менше, ніж на початку поточного року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

"За листопад обсяг NPL у банках скоротився майже на мільярд грн, валовий обсяг наданих банками кредитів зріс на 37,5 млрд грн. За 11 місяців 2024 року обсяг NPL у банках скоротився на 8 млрд грн, а валовий обсяг наданих банками кредитів зріс на 187 млрд грн", - наводить регулятор дані в телеграм-каналі НБУ.

Центробанк констатує поліпшення якості кредитного портфеля банківської системи. Зазначається, що рівень дефолту в роздрібному гривневому кредитному портфелі за рік знизився до 4%, повернувшись до довоєнного рівня.

За інформацією Нацбанку в корпоративному портфелі за 12 місяців дефолту зазнало близько 4% боржників, що також можна порівняти з показниками до 24 лютого 2022 року.

"Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб на 1 грудня 2024 року становила 17%, бізнесу - 40% (25% без урахування боргів ексвласників ПриватБанку та старих боргів до кризи 2014 - 2016 років)", - навів дані регулятор.

Регулятор заявив про наміри спільно працювати з IFC над правовою базою для заснування в Україні компаній із врегулювання проблемних активів (ARC), щоб посилювати стійкість банківського сектору та його здатність нарощувати кредитування.

Як повідомлялося, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка NPL в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів зростав.