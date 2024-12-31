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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування виплатив вже понад ₴138 мільйонів відшкодувань вкладникам

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з початку року до 1 грудня 2024 року виплатив вкладникам банків, що ліквідовуються, 138,3 млн грн гарантованого відшкодування.

Як передає Укрінформ, про це повідомив ФГВФО.

"З початку року станом на 1 грудня 2024 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 138,3 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку", - ідеться у повідомленні.

Загальний обсяг виплат вкладникам банків, виведення яких з ринку розпочалось після 24 лютого 2022 року, досяг 9 млрд грн. У фонді зауважили, що установа повністю розрахувалася з усіма вкладниками цих банків, які звернулися за виплатами.

Протягом листопада 2024 року фонд виплатив 13,6 млн грн, з яких 11,4 млн грн отримали вкладники АТ «АКБ «Конкорд» та 1,2 млн грн - вкладники АТ "Мегабанк".

Станом на 1 грудня 2024 року кошти фонду становлять 42,3 млрд грн. За весь час існування ФГВФО загальна сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд грн.

У фонді нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення процедура ліквідації розпочалась у восьми банках.
 

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