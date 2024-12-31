Фінансові новини
- |
- 31.12.24
- |
- 12:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Фонд гарантування виплатив вже понад ₴138 мільйонів відшкодувань вкладникам
11:54 31.12.2024 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з початку року до 1 грудня 2024 року виплатив вкладникам банків, що ліквідовуються, 138,3 млн грн гарантованого відшкодування.
Як передає Укрінформ, про це повідомив ФГВФО.
"З початку року станом на 1 грудня 2024 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 138,3 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку", - ідеться у повідомленні.
Загальний обсяг виплат вкладникам банків, виведення яких з ринку розпочалось після 24 лютого 2022 року, досяг 9 млрд грн. У фонді зауважили, що установа повністю розрахувалася з усіма вкладниками цих банків, які звернулися за виплатами.
Протягом листопада 2024 року фонд виплатив 13,6 млн грн, з яких 11,4 млн грн отримали вкладники АТ «АКБ «Конкорд» та 1,2 млн грн - вкладники АТ "Мегабанк".
Станом на 1 грудня 2024 року кошти фонду становлять 42,3 млрд грн. За весь час існування ФГВФО загальна сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд грн.
У фонді нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення процедура ліквідації розпочалась у восьми банках.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом
|Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування виплатив вже понад ₴138 мільйонів відшкодувань вкладникам
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.12.24
|Ціни на золото стабільні на тлі низьких торгів в кінці року, налаштовані на зоряний річний приріст
|Акції в Азії падають на тлі низьких обсягів торгів та уповільнення виробничої активності в Китаї
|Долар залишається міцним у 2024 році завдяки обережній політиці ФРС та торгівлі на Трампа
|Волл-стріт знизився в передостанній торговий день сильного 2024 року
Бізнес
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць