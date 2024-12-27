Mastercard за 10 міс.-2024 змогла скоротити відрив від Visa за кількістю карток на ринку України - НБУ

Оператор платіжної системи Visa за 10 місяців 2024 року збільшила свою частку на українському ринку активних платіжних карток до 45,8% з 43,1%, тоді як частка її основного конкурента - платіжної системи Mastercard - скоротилася до 53,8% з 56,4%, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з ними, загальна кількість активних карток Visa за січень-жовтень цього року зросла на 2,75 млн - до 25,24 млн, тоді як Mastercard - на 0,3 млн, до 29,68 млн.

За загальною кількістю емітованих карток за 10 місяців цього року частка Visa збільшилася з 45,2% до 46,7%, тоді як Mastercard скоротилася з 54,4% до 53%, а в абсолютних показниках кількість карток Visa зросла на 6,23 млн - до 58,27 млн, тоді як Mastercard - на 3,54 млн, до 66,13 млн.

У попередні кілька років Visa швидко скорочувала відставання від конкурента, зокрема, за числом активних карток воно знизилося з 36,4 відсоткового пункту (в.п.) на початку 2020 року до 11,9 в.п. на початку 2023-го. І хоча торік Mastercard вдалося знову збільшити його до 13,2 в.п., на початок листопада цього року відрив скоротився лише до 8,1 в.п.

Visa на початку березня 2024 року призначила Христину Дорош старшою віцепрезиденткою, регіональною менеджеркою платіжної системи в 17 країнах, включно з Україною. Дорош змінила на цій посаді Віру Платонову, яка перейшла на посаду Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions на глобальному рівні та почала керувати регіональними відділами продажу і розробки рішень для Visa Direct, транскордонних рішень (VXBS) і B2B Connect.

Цієї осені також стало відомо, що monobank, другий на ринку гравець із понад 9 млн активних карток, вирішив перевести переважну більшість своїх клієнтів на картки Visa, не вдаючись до деталей такого рішення.

Щодо національної платіжної системи "Простір", то кількість її активних карток за перші п'ять місяців цього року впала з 252 тис. до 149 тис., проте за наступні п'ять місяців збільшилася до 197 тис. Отже, частка "Простір" становить лише 0,4% ринку, хоча на початку 2020 року вона була близько 1%.