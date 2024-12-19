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АНАЛІТИКА

Меморандум проти «дроп-схем» підтримали ще 24 фінустанови

 

Ще 22 банки та дві фінансові компанії приєдналися до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Про це повідомила Асоціація українських банків за підсумками зустрічі з топменеджментом провідних банків та фінансових компаній України, передає Укрінформ.

Зазначається, що "до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 22 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами".

Серед нових учасників - Укрексімбанк, Укргазбанк, Кристалбанк, КБ "Глобус", Сенс Банк та інші, а також платіжні системи ТОВ "НоваПей" (NovaPay) та ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay).

"Учасники зустрічі погодилися, що головним завданням є унеможливлення використання платіжної інфраструктури для схем «дропів», а також посилення комунікації із клієнтами щодо необхідності документального підтвердження джерел доходів", - зазначили в асоціації.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня 2024 року Нацбанк і чотири великі банки-емітенти: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та Універсал Банк - підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг.

Відповідно до документа, діятимуть ліміти на перекази «з картки на картку». Нові обмеження стосуватимуться як закордонних переказів, так і тих, що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів. Їх запроваджуватимуть у два етапи: з 1 січня 2025 року - ліміт до 150 000 грн на місяць; з 1 червня 2025 року - 100 000 грн на місяць.

Як наголосив голова Національного банку Андрій Пишний, нові правила стосуються виключно клієнтів без документального підтвердження доходів, які становлять близько 1% від загальної клієнтської бази та активно використовуються в мережі "дропів", тобто осіб, які за оплату передають реквізити своїх карткових рахунків третім особам для незаконних фінансових операцій.
 

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