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Меморандум проти «дроп-схем» підтримали ще 24 фінустанови
22:52 18.12.2024 |
Ще 22 банки та дві фінансові компанії приєдналися до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.
Про це повідомила Асоціація українських банків за підсумками зустрічі з топменеджментом провідних банків та фінансових компаній України, передає Укрінформ.
Зазначається, що "до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 22 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами".
Серед нових учасників - Укрексімбанк, Укргазбанк, Кристалбанк, КБ "Глобус", Сенс Банк та інші, а також платіжні системи ТОВ "НоваПей" (NovaPay) та ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay).
"Учасники зустрічі погодилися, що головним завданням є унеможливлення використання платіжної інфраструктури для схем «дропів», а також посилення комунікації із клієнтами щодо необхідності документального підтвердження джерел доходів", - зазначили в асоціації.
Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня 2024 року Нацбанк і чотири великі банки-емітенти: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та Універсал Банк - підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг.
Відповідно до документа, діятимуть ліміти на перекази «з картки на картку». Нові обмеження стосуватимуться як закордонних переказів, так і тих, що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів. Їх запроваджуватимуть у два етапи: з 1 січня 2025 року - ліміт до 150 000 грн на місяць; з 1 червня 2025 року - 100 000 грн на місяць.
Як наголосив голова Національного банку Андрій Пишний, нові правила стосуються виключно клієнтів без документального підтвердження доходів, які становлять близько 1% від загальної клієнтської бази та активно використовуються в мережі "дропів", тобто осіб, які за оплату передають реквізити своїх карткових рахунків третім особам для незаконних фінансових операцій.
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