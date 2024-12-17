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В Україні запустили єдину Дія.Картку для виплат від держави
12:29 17.12.2024 |
Міністерство цифрової трансформації сразом з українськими банками створили єдину Дія.Картку, на яку можна буде отримувати усі виплати від держави.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Замість кількох різних карток - один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат", - зазначив він.
Із 16 грудня на Дія.Картці стартувала перша послуга - єКнига. Мінцифри планує пізніше перевести на картку виплати за програмою "єПідтримка", включно з тими, що були у 2021-2023 роках. Федоров також анонсував, що у грудні запустять ще одну соціальну виплату.
За даними міністра, зараз Дія.Картку можна відкрити в кількох банках, які першими долучилися: ПриватБанк, А-банк, Акордбанк, Глобус банк та monobank.
"Із часом на Дія.Картці буде більше державних програм з "фарбованими" коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків, зараз ще три на етапі під'єднання - очікуємо Банк Кредит Дніпро, Sense та Bank 3/4", - розповів Федоров.
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