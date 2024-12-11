Британська фінтех-компанія Revolut додала українську мову до застосунку

Британська фінансово-технологічна компанія Revolut, що пропонує банківські послуги, додала до застосунку українську мову в рамках підтримки української мови. Про це повідомила пресслужба компанії, пише профільне видання Finextra Research.

"Впровадження української мови (...) є важливим складником у зусиллях Revolut, спрямованих на забезпечення кращого клієнтського обслуговування для його швидко зростаючої бази українських клієнтів по всій Європі", - зазначають у пресслужбі.

Наразі Revolut не надає послуги в Україні, але українців запрошують завантажити застосунок і приєднатися до списку очікування, щоб отримати повідомлення, коли послуги Revolut стануть доступними у країні.

За даними компанії, понад 700 000 українців у Великій Британії та на території всієї Європейської економічної зони користуються послугами Revolut - найбільше користувачів у Польщі (27%), Німеччині (17%) й Великій Британії (6%).

Довідка

Фінтех-компанія Revolut була заснована у 2015 році росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком. Штаб-квартира розташована в Лондоні. Компанія пропонує фінансові послуги через застосунок і не має фізичних відділень.