Пишний: НБУ не погрожував банкам, щоб вони посилили вимоги щодо переказів

В НБУ заперечують, що погрожували банкірам, які не підпишуть меморандум про зменшення лімітів на перекази.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, присвяченому підписанню меморандуму.

"Це точно не відповідає дійсності", - заявив він, відповідаючи на запитання журналіста ЕП.

Водночас він визнав, що підписання меморандуму та посилання вимог до фінансового моніторингу ініціювали в НБУ. Пишний додав, що Нацбанк розглядає можливість дострокового зняття запроваджених ним обмежень на перекази з картки на картку у розмірі 150 тисяч грн. Ці обмеження запроваджувалися 1 жовтні терміном на 6 місяців

Топменеджери банків, які були на підписанні меморандуму, також заперечували, що НБУ погрожував їм перевірками та штрафами за непідписання меморандуму

"Ми не чули ніяких погроз" - повідомила заступниця голови правління "Райффайзен банку" Наталія Гуріна.

"Тут мова йде про певний тренд. Якщо якісь банки не підпишуть меморандум, то ці "дропери" перетичуть до них. Воно їм треба?", додав голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов.

Зазначимо, що напередодні топменеджери окремих банків у розмові з ЕП повідомляли, що представники регулятора погрожували їм посиленими перевірками та накладанням штрафів у разі, якщо вони не приєднаються до меморандуму.