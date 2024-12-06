У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 332 млрд. гривень

Більше третини вкладів у жовтні 2024 року (35,8%) були у доларах та євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 501,7 млрд гривень. 9 млн вкладників, сума - 98,6 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 3,3 млн, сума - 76,6 млрд гривень та Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,3 млн, сума - 60,5 млрд гривень.

За даними НБУ, на 1 листопада 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,4 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 59,1 млн вкладів на 477 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.