Фінансові новини
- |
- 06.12.24
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 332 млрд. гривень
17:14 06.12.2024 |
Більше третини вкладів у жовтні 2024 року (35,8%) були у доларах та євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, в державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 501,7 млрд гривень. 9 млн вкладників, сума - 98,6 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 3,3 млн, сума - 76,6 млрд гривень та Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,3 млн, сума - 60,5 млрд гривень.
За даними НБУ, на 1 листопада 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,4 млн вкладів громадян та ФОПів.
Більшість вкладів була у національній валюті: 59,1 млн вкладів на 477 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Салліван пообіцяв Єрмаку надати «лавину» військової допомоги Україні, - The Guardian
|ЗМІ дізналися деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 332 млрд. гривень
|Долар стабільний до євро і фунта перед публікацією даних про безробіття в США
|Європейські фондові індекси зростають
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4933 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.12.24
|Ціни на золото зростають на даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі. Геополітична напруженість в центрі уваги
|Акції в Азії падають слідом за Волл-стріт, акції Південної Кореї обвалилися на тлі політичної кризи
Бізнес
|Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км
|«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix
|Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219
|Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів