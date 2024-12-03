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АНАЛІТИКА

Нацбанк запустив нову версію системи електронних платежів з можливістю миттєвих переказів

 

Із 1 грудня в Україні запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку з функціональністю миттєвих кредитових переказів - СЕП-4.1.

Це передбачено змінами до закону "Про платіжні послуги", передає пресслужба регулятора.

Перевагами нової версії СЕП називають інноваційність - запровадження функціональності миттєвих переказів, прозорість - чіткі умови та можливості для всіх учасників і їхніх клієнтів, а також доступність - платежі через СЕП доступні у будь-який час.

Усі учасники СЕП перейшли на нову версію системи. Наразі оновлена система продовжує працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.

"Перехід на нову версію програмного забезпечення пройшов успішно і тепер функціональність миттєвих переказів СЕП доступна для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України", - йдеться у повідомленні.

Що таке миттєвий переказ СЕП

Миттєвий переказ СЕП - це платіжна операція, завдяки якій через СЕП відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов'язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції.

Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа.

Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП становить не більше 10 секунд, а максимальна сума однієї платіжної операції сягає 100 тис. грн.

Серед переваг миттєвих переказів СЕП для громадян:

* швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, що важливо, зокрема, під час здійснення оплати за товари та послуги;
* зручні ініціювання платежів (через платіжні застосунки надавачів платіжних послуг) та передача реквізитів між користувачами (за допомогою QR-кодів або Deeplink);

для бізнесу:

* зменшення операційних витрат (ураховуючи тарифну політику СЕП) та ефективне управління ліквідністю;
* покращення сервісу для клієнтів завдяки цілодобовій доступності платежів через СЕП.

Українська система СЕП функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій в Україні через рахунки, відкриті в Національному банку. Оператором СЕП є НБУ.

СЕП забезпечує здійснення 99% міжбанківських платежів у національній валюті. Зокрема, за дев'ять місяців 2024 року через СЕП здійснено близько 347 млн платежів. Це на 13,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Раніше очікувалося, що нову версію СЕП з миттєвими платежами запустять навесні 2025 року. Останнє покоління СЕП запрацювало у квітні 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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