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Фінансові установи демонструють високу стійкість до негативних подій - НБУ
22:58 29.11.2024 |
Керівники найбільших банків та небанківських фінустанов понад два роки поспіль поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій, свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за листопад 2024 року. Близько 97% опитаних оцінили цю стійкість як середню та вище.
За даними опитування, близько половини респондентів оцінили поточний стан фінсектору як добрий чи дуже добрий. Баланс відповідей залишається на високому додатному рівні три раунди опитування поспіль, з листопада 2023 року.
Стан фінансового сектору за останніх шість місяців не змінився, вважає більшість респондентів, і понад половину з них не очікують зміни стану в наступні шість місяців. Однак частка тих, хто очікує погіршення стану фінсектору, дещо зросла.
Більше половини керівників фінустанов визначили рівень ризику в секторі в цілому як середній чи низький, 41% - як високий чи дуже високий. Тож загальний рівень ризику в фінансовому секторі оцінюється як помірно високий.
Основним джерелом ризиків у фінансовому секторі з 2022 року залишається війна з росією. Також до п'ятірки найбільших потрапили ризики діяльності правоохоронних органів та судової системи, загального рівня корупції, якості законодавства та податкової системи (зріс у списку на найбільшу кількість позицій) та ризик якості людського капіталу (потрапив до п'ятірки вдруге поспіль).
Схильність фінустанов до ризику за останні пів року дещо підвищилася, водночас більшість опитаних заявила про незмінність ризик-апетиту.
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