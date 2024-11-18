Українські банки нарощують прибутки: хто у лідерах

62 українські банки отримали 117,63 млрд грн прибутку після сплати податків за девʼять місяців 2024 року , що на 7% більше, ніж торік.

Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Нацбанку.

63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. Лідер серед них - ПриватБанк, який заробив 48,35 млрд грн.

На другому місці за прибутковістю опинився Ощадбанк (11,84 млрд грн).

Іноземні банки отримали 23% від прибутку всіх банків країни - 27,32 млрд грн. Райффайзен банк став лідером у цій категорії (третім після ПриватБанку та Ощаду) та заробив 6,15 млрд грн.

На 22% за рік примножили свій прибуток приватні банки - до 16,25 млрд грн. У лідера групи - банку ПУМБ - прибуток скоротився на 9% за рік, до 5,18 млрд грн.

Найбільший приріст прибутку серед усіх банків стався у МТБ банка: у 13 разів, до 603,59 млн грн.