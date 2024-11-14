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АНАЛІТИКА

Повторне підвищення податку на прибуток може стати викликом для банків - НБУ

 

Низка українських банків потребуватиме коригування бізнес-планів через можливе підвищення ставки податку на прибуток до 50% за 2024 рік.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Огляді банківського сектору за ІII квартал 2024 року, повідомляє Національний банк України.

«Низка банків потребуватиме коригування бізнес-планів, а деякі - ймовірно програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року в разі набрання чинності законодавчими змінами, які передбачають повторне підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік. Однак прибутковість забезпечить здатність цих фінустанов накопичити необхідні запаси капіталу надалі», - йдеться в огляді.

У третьому кварталі 2024 року банки отримали 38,6 млрд грн прибутку, що на 1,2% нижче, ніж у попередньому кварталі. Банківський сектор успішно перейшов до нових нормативів достатності капіталу за європейськими стандартами.

За даними НБУ, жоден банк не порушує мінімальних вимог, хоча регулятивний капітал за квартал скоротився на 12,9%.

Нацбанк наступного року повертається до звичної оцінки стійкості банківської системи, включно зі стрес-тестуванням. Банки повинні будуть забезпечити належний рівень капіталу до кінця 2025 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11416д щодо збільшення податків.
 

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