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Банки в червні-жовтні прокредитували об'єкти генерації на 310 МВт
11:31 08.11.2024 |
Українські банки в червні-жовтні 2024 року профінансували об'єкти генерації 310 МВт у 21 області країни, повідомило Міністерство енергетики з посиланням на результати опитування банків, проведеного Національним банком України.
"Загальний обсяг фактично виданих кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб становить 3,4 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
Крім того, як повідомляється, банки кредитують і населення. Зокрема, у жовтні громадянам надано 1 тис. кредитів загальним обсягом 176 млн грн. Загальний обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних із енергетичними потребами фізичних осіб, зріс до 366 млн грн.
За даними Нацбанку, загалом із червня до жовтня 2024 року банки отримали 2,927 тис. заявок від бізнесу на кредитування проєктів з встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності загальною сумою 66,2 млрд грн. Із них схвалено заявки на 11,7 млрд грн.
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