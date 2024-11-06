У жовтні через РРО пройшло більше 400 мільярдів

У жовтні 2024 року обсяг торгівельних угод через реєстратори розрахункових операцій (РРО) оновив історичний рекорд і - 408,36 млрд грн.

Такі дані опублікував голова Комітету Верховної ради з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Попередній рекорд було зафіксовано у січні 2024 року - 310,2 млрд грн.

Середньоденний обсяг угод зріс до 13,2 млрд грн у жовтні проти 10 млрд грн у січні.

Гетманцев пояснив зростання обсягу торгівельних угод через РРО у томі числі і збільшенням кількості перевірок фіскальними органами.

У січні-жовтні 2024 року було проведено 29 100 перевірок та за їх результатами донараховано та сплачено до бюджету 240,5 млн грн, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.