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Св. Франциск Асізський
Зеленський підписав закон про розширення повноважень Нацбанку для боротьби з «дропами»
14:35 06.11.2024 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".
Відповідний законопроєкт №11043 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 6 листопада, повідомляється на сайті парламенту.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 8 жовтня.
У Нацбанку називали ухвалення законопроєкту №11043 одним із кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях (так звані, схеми з використанням "дропів").
Серед іншого, законопроєктом пропонувалося зобов'язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Цю норму критикувало Головне юридичне управління Верховної Ради, оскільки вона суперечать Конституції України.
Цим же законопроєктом пропонується дозволити об'єднаним кредитним спілкам залучати кредити від іноземних донорів у валюті. Також доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.
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