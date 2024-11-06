Заступник голови ОП Мудра змінила Шурму в комісії з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків

Заступник глави Офісу президента (ОП) Ірина Мудра увійшла до складу конкурсної комісії з добору незалежних членів наглядових рад державних банків як представник президента України, замінивши заступника голови ОП Ростислава Шурму, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Водночас зі складу комісії виведено Ростислава Шурму", - написав нардеп у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, колишній на той момент заступник голови ОП Шурма увійшов до складу зазначеної комісії наприкінці січня 2022 року, проте на початку вересня 2024 року його звільнили з ОП, тоді як Мудра наприкінці березня цього року стала заступницею голови ОП, покинувши посаду заступника міністра юстиції.

Найбільшим державним банком у країні є націоналізований наприкінці 2016 року ПриватБанк. Після початку повномасштабної війни, окрім Сенс Банку, у власність держави від власників, які потрапили під санкції, за рішенням Вищого антикорупційного суду перейшли ще дві невеликі фінустанови: Перший інвестиційний банк (PINбанк) російського бізнесмена Євгена Гінера і Мотор-Банк колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. За розміром активів вони посідають відповідно 59-те і 56-те місця серед 62 банків, що діють в Україні. На відміну від п'яти вище перерахованих великих банків, що перебувають під управлінням Мінфіну, вони передані в управління Фонду держмайна для продажу. Також планується створення спеціалізованого поштового банку на базі PINбанку.

У результаті загальна кількість підконтрольних державі банків досягла семи. Їхня частка в загальному обсязі активів на 1 серпня 2024 року становила 55,8% за планів знизити її нижче 25%, які декларувалися раніше.

В оновленій у жовтні за результатами 5-го перегляду програмі розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ) ідеться про те, що Міністерство фінансів з огляду на невизначеність із процесом продажу Сенс Банку сформує наглядову раду фінустанови, яка буде повністю чинною.

Нинішня наглядова рада Сенс Банку у складі п'яти членів і на чолі з ексголовою представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунером була сформована під час його націоналізації в липні 2023 року. У ній три незалежні члени, тоді як, відповідно до закону про банки і банківську діяльність, наглядова рада держбанку має складатися з дев'яти членів, шість із яких незалежні, а троє державних представляють президента, Кабмін і Верховну Раду.