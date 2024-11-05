Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 01:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У МВФ вважають неефективним і таким, що підриває довіру до політики, повторне введення 50% податку на прибуток банків
11:57 04.11.2024 |
Введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард.
"Податки на непередбачувані доходи застосовуються тільки на один рік: ви платите політичну ціну за підвищення податків, ви отримуєте великий опір... Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики», - сказав заступник голови місії в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Вашингтоні.
За його словами, банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.
"Для них дуже раціонально підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову", - додав Лессард.
Він підкреслив, що йдеться про стабільно високу потребу України у внутрішніх доходах протягом багатьох років. І з урахуванням подолання політичних труднощів, пов'язаних із підтримкою у Верховній Раді ініціатив щодо підвищення податків, "найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін повернув на два тижні на аукціони бенчмарк-ОВДП і додав два нові випуски військових облігацій
|Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років
|Цьогоріч бізнес отримав пільгових кредитів майже на 76 мільярдів
|Україна у жовтні експортувала товарів на рекордні $3,8 мільярда
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3713 грн/$1
|У МВФ вважають неефективним і таким, що підриває довіру до політики, повторне введення 50% податку на прибуток банків
Бізнес
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду