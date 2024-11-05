У МВФ вважають неефективним і таким, що підриває довіру до політики, повторне введення 50% податку на прибуток банків

Введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард.

"Податки на непередбачувані доходи застосовуються тільки на один рік: ви платите політичну ціну за підвищення податків, ви отримуєте великий опір... Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики», - сказав заступник голови місії в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Вашингтоні.

За його словами, банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.

"Для них дуже раціонально підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову", - додав Лессард.

Він підкреслив, що йдеться про стабільно високу потребу України у внутрішніх доходах протягом багатьох років. І з урахуванням подолання політичних труднощів, пов'язаних із підтримкою у Верховній Раді ініціатив щодо підвищення податків, "найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах".