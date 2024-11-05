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Фонд гарантування продав проблемних активів на ₴7,6 мільярда від початку війни
10:46 04.11.2024 |
З початку повномасштабної агресії РФ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб реалізував активів на 7,6 млрд грн.
Про це повідомив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький, передає Укрінформ із посиланням на ФГВФО.
«Найбільші надходження Фонд має від продажу активів. З початку повномасштабної агресії РФ ціна реалізації становить 7,6 млрд грн. Найбільшу частку серед проданих активів становлять права вимоги за кредитами - 4,4 млрд грн, на другому місці нерухомість - 2,6 млрд грн, на третьому - інші активи та майнові права - 0,6 млрд грн", - зазначив Кульчицький.
Він нагадав, що Фонд забезпечує надходження коштів для розрахунків з кредиторами банків у ліквідації через реалізацію проблемної заборгованості на відкритих торгах, реструктуризацію кредитів, претензійно-позовну роботу та стягнення з РФ збитків, заподіяних банкам.
Як повідомлялося, Фонд запровадив спрощені умови погашення кредитної заборгованості для позичальників-фізосіб банків під управлінням Фонду для мінімізації негативного впливу наслідків війни.
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