Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк зобов’язав банки повідомляти про ознаки «дроблення бізнесу»

 

Національний банк надав рекомендації банкам і небанківським фінансовим установам щодо виявлення механізмів так званого "дроблення бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем для ухилення від сплати податків. Схема полягає у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб'єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб-підприємців, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Нацбанк надіслав банкам та небанківським установам приклади та ознаки, які можуть свідчити про зв'язки між юридичною особою та ФОП (Група).

"Якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб'єкта господарювання може бути пов'язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків", - йдеться у повідомленні.

Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та підвищити ефективність управління ризиками.

Як повідомлялося, за вісім місяців 2024 року українці зареєстрували 193 192 нові ФОПи. Це перевищує показник до повномасштабної війни. Рекордні 60% нових підприємств започаткували жінки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2194
  0,0596
 0,14
EUR
 1
 44,8467
  0,2117
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9381  0,04 0,09 41,5446  0,01 0,03
EUR 44,5558  0,05 0,11 45,2350  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,09 0,21 41,2900  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес