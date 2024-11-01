Нацбанк зобов’язав банки повідомляти про ознаки «дроблення бізнесу»

Національний банк надав рекомендації банкам і небанківським фінансовим установам щодо виявлення механізмів так званого "дроблення бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем для ухилення від сплати податків. Схема полягає у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб'єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб-підприємців, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Нацбанк надіслав банкам та небанківським установам приклади та ознаки, які можуть свідчити про зв'язки між юридичною особою та ФОП (Група).

"Якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб'єкта господарювання може бути пов'язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків", - йдеться у повідомленні.

Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та підвищити ефективність управління ризиками.

Як повідомлялося, за вісім місяців 2024 року українці зареєстрували 193 192 нові ФОПи. Це перевищує показник до повномасштабної війни. Рекордні 60% нових підприємств започаткували жінки.