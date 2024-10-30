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НБУ має намір оновити порядок інформування аудиторами виявлених порушень
15:46 29.10.2024 |
Аудитори зобов'язані інформувати Національний банк України (НБУ) про виявлені порушення законодавства надавачами фінансових послуг, що мають суспільний інтерес, зокрема, страховиками, банками та іншими великими підприємствами, а також Моторним (транспортним) страховим бюро.
Як повідомляється на сайті НБУ, цю норму закріплено згідно із розробленою регулятором і запропонованою до обговорення ринком новою редакцією Положення про порядок повідомлення суб'єктом аудиторської діяльності Нацбанку про встановлені факти порушення законодавства.
Проєкт передбачає, що аудитор має інформувати регулятора про всі порушення законодавства зазначених фінустанов (включно з недотриманням пруденційних вимог і нормативів), суттєві загрози або сумніви в можливості продовжувати діяльність на безперервній основі, наявність модифікованої думки.
Щодо піднаглядних Нацбанку надавачів фінансових послуг, які не становлять суспільного інтересу (фінансові компанії, ломбарди, кредитні спілки, які не належать до великих підприємств), то тут аудитори мають інформувати про суттєві порушення законодавства, суттєві загрози чи сумніви щодо можливості продовжувати діяльність на безперервній основі, наявність модифікованої думки, недотримання пруденційних вимог і нормативів.
Згідно з проєктом, повідомлення надаватиметься у формі листа в електронному або паперовому вигляді із виконанням встановлених вимог до змісту інформації.
Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту постанови до 8 листопада 2024 року.
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