Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ має намір оновити порядок інформування аудиторами виявлених порушень

 

Аудитори зобов'язані інформувати Національний банк України (НБУ) про виявлені порушення законодавства надавачами фінансових послуг, що мають суспільний інтерес, зокрема, страховиками, банками та іншими великими підприємствами, а також Моторним (транспортним) страховим бюро.

Як повідомляється на сайті НБУ, цю норму закріплено згідно із розробленою регулятором і запропонованою до обговорення ринком новою редакцією Положення про порядок повідомлення суб'єктом аудиторської діяльності Нацбанку про встановлені факти порушення законодавства.

Проєкт передбачає, що аудитор має інформувати регулятора про всі порушення законодавства зазначених фінустанов (включно з недотриманням пруденційних вимог і нормативів), суттєві загрози або сумніви в можливості продовжувати діяльність на безперервній основі, наявність модифікованої думки.

Щодо піднаглядних Нацбанку надавачів фінансових послуг, які не становлять суспільного інтересу (фінансові компанії, ломбарди, кредитні спілки, які не належать до великих підприємств), то тут аудитори мають інформувати про суттєві порушення законодавства, суттєві загрози чи сумніви щодо можливості продовжувати діяльність на безперервній основі, наявність модифікованої думки, недотримання пруденційних вимог і нормативів.

Згідно з проєктом, повідомлення надаватиметься у формі листа в електронному або паперовому вигляді із виконанням встановлених вимог до змісту інформації.

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту постанови до 8 листопада 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0370  0,07 0,18 41,6604  0,08 0,19
EUR 44,5359  0,09 0,20 45,2378  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3950  0,07 0,16 41,4150  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес