Фінансові новини
- |
- 29.10.24
- |
- 04:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
НБУ зобов'язав банки забезпечити інклюзивну доступність 50% відділень до 31 березня 2025 року
10:25 28.10.2024 |
Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи до 31 березня 2025 року забезпечити доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у кожному регіоні для людей з інвалідністю.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Нацбанк.
«Національний банк України зобов'язав надавачів фінансових послуг та надавачів фінансових платіжних послуг забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у кожному регіоні здійснення діяльності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 31 березня 2025 року», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фінустанови зобов'язані надавати клієнтам актуальну інформацію про інклюзивні відділення. Зокрема, дані про місцезнаходження, контактні телефони та графік роботи таких приміщень мають бути розміщені на головній сторінці офіційного вебсайту, в мобільних додатках, на платіжних пристроях, а також доступні через служби підтримки клієнтів.
Крім того, регулятор затвердив зміни до нормативних актів щодо нагляду за небанківським фінансовим ринком. Зокрема, встановлені нові вимоги до ділової репутації керівників та власників установ, а також удосконалено процедуру погодження керівних посад.
Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2024 року Національний банк України зобов'язав банки забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у кожному регіоні для людей з інвалідністю до 1 січня 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
ТОП-НОВИНИ
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту
|Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП
|Прискорить доставку до ТЦК. Кабмін затвердив посилення військового обліку, - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяги видачі іпотечних кредитів зростають, ставки за ними – теж, – опитування НБУ
|Підприємцям надали 2,4 мільярдів кредитів за тиждень
|Долар США слабшає до євро та фунта, зміцнюється до єни
|Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну до максимуму з початку року
|WSJ: Найпопулярніший стейблкоїн у світі став об'єктом розслідування у США
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.10.24
Бізнес
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт