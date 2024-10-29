НБУ зобов'язав банки забезпечити інклюзивну доступність 50% відділень до 31 березня 2025 року

Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи до 31 березня 2025 року забезпечити доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у кожному регіоні для людей з інвалідністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Нацбанк.

«Національний банк України зобов'язав надавачів фінансових послуг та надавачів фінансових платіжних послуг забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у кожному регіоні здійснення діяльності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 31 березня 2025 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фінустанови зобов'язані надавати клієнтам актуальну інформацію про інклюзивні відділення. Зокрема, дані про місцезнаходження, контактні телефони та графік роботи таких приміщень мають бути розміщені на головній сторінці офіційного вебсайту, в мобільних додатках, на платіжних пристроях, а також доступні через служби підтримки клієнтів.

Крім того, регулятор затвердив зміни до нормативних актів щодо нагляду за небанківським фінансовим ринком. Зокрема, встановлені нові вимоги до ділової репутації керівників та власників установ, а також удосконалено процедуру погодження керівних посад.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2024 року Національний банк України зобов'язав банки забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у кожному регіоні для людей з інвалідністю до 1 січня 2025 року.