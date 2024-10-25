Нацбанк оштрафував ПриватБанк на майже 2 млн грн: причина

Національний банк застосував захід впливу до АТ КБ "ПриватБанк" у вигляді штрафу на суму 1,7 млн грн.

Про це повідомляє НБУ.

ПриватБанк був оштрафований за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій.

Нацбанк також оштрафував ТОВ "Універсальний дата центр" за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року на суму 170 000 грн.

Сплатити штрафи установи зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.