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Профільний комітет рекомендував Раді внести зміни до розкриття банківської таємниці
09:53 23.10.2024 |
Комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроект передбачає, що банки розкриватимуть інформацію, що становить банківську таємницю:
* на запити Мін'юсту з метою вжиття заходів для розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції, для забезпечення виконання рішення суду про заборону політичної партії, під час розгляду справ щодо захисту інтересів України як держави;
* на запити нотаріусів для вжиття ними заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
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