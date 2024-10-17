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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про приватизацію державних банків

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Підписано закон №11474, приватизація держбанків», - повідомив Железняк.

Так, закон дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій, як передбачається чинним законодавством. Це розширює можливості для залучення інвесторів та більш гнучкого підходу до приватизації.

Для забезпечення прозорості процедури продажу торги проводитимуть в електронній системі Prozorro.Продажі. При цьому враховано можливість участі в аукціоні навіть одного інвестора.

Закон також підвищує вимоги до фінансових радників з продажу та передбачає залучення міжнародних донорів до процесу відбору радників та проведення продажу.

Як повідомляв Укрінформ, 19 вересня за ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 260 народних депутатів. Ухвалення цього закону було однією з вимог програми Development Policy Loan (DPL) Світового банку та програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.
 

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