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АНАЛІТИКА

Збереження банківської таємниці залишається одним із важливих завдань Нацбанку – голова НБУ

 

Збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку України, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Банківська таємниця - це те, що визначає банківський сектор як окремий, можна сказати, пласт у соціальній взаємодії та одного із суб'єктів захисту демократії. Без банківської таємниці неможливо уявити ані ефективної банківської діяльності, ані довіри суспільства до легальної фінансової системи", - сказав він в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, останнім часом активізувалася дискусія про доступ до банківської таємниці у рамках боротьби з ухиленням від оподаткування та фінансовими порушеннями.

"У нас ця дискусія є і наша позиція така: цей допуск має бути чітко регламентованим, контрольованим, виправданим і в жодному разі не безлімітним", - зазначив Пишний.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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