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АНАЛІТИКА

Пишний констатує хороший процес відновлення Ради НБУ, радить дочекатися трьох нових членів для обрання голови

 

Рада Національного банку України, в якій залишаються незайнятими три з дев'яти посад, ефективно функціонує та взаємодіє з командою Нацбанку, вважає голова НБУ Андрій Пишний, який за своєю посадою також входить до складу Ради.

"Я не можу погодитися з тим, що Рада зникла з радарів. Насправді з радарів зникла ось ця напружена ситуація, ці штучно створені конфлікти. Вони не мали під собою жодного професійного підґрунтя, зате (був) надуманий конфлікт у неконструктивній формі, заряджений абсолютно незрозумілою агресією", - сказав Пишний в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Рада пройшла так звану самооцінку, це була рекомендація МВФ.

Коментуючи відсутність із листопада 2022 року голови Ради, Пишний повідомив, що загальний консенсус у Раді на сьогодні відображає позицію, що треба дочекатися доукомплектування і тоді обрати голову.

"Зараз у Раді відсутні три члени. І це питання має бути переадресоване тим, хто за нього відповідає", - уточнив голова НБУ.

Він наголосив, що чинні регламенти дозволяють забезпечити робочі процеси у Раді відповідно до законодавства та принципів, враховуючи, що функцію голови за рішенням Ради виконує певний член Ради у той момент, коли для цього є відповідна потреба.

"Але діалог, відкритість і довіра не просто зберігаються, а поглиблюються, тому що є справжня рівність позицій і взаємоповага, а також зникло побоювання щодо того, що висловлені під час внутрішніх дискусій думки будуть використані опонентами в публічних комунікаціях для самопіару", - зазначив Пишний.

Він додав, що йому дуже подобається дискусія у Раді, що виникає дедалі частіше, оскільки вона професійна, без істерик, і на запитання знаходяться відповіді.

"Я відчуваю, як відроджується повага до Ради з боку персоналу Національного банку. Тому зараз відбувається добрий процес відновлення. Я дуже розраховую, що відбудеться завершення формування персонального складу Ради і ми нарешті знімемо ті питання, які ви ставите", - підсумував голова. НБУ.

Рада Нацбанку складається з дев'яти членів: чотирьох осіб призначають президент і Верховна Рада, а також голова НБУ. Нині за квотою президента призначено Ігоря Веремія та Василя Фумана (в червні та листопаді 2022 року), а за квотою Верховної Ради - Василя Горбаля (у вересні 2020 року), Анатолія Барсукова та Олену Щербакову (у грудні 2022 року).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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