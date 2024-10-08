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АНАЛІТИКА

MoneyGram зазнала кібератаки: вкрадено особисту інформацію клієнтів і дані транзакцій

 

Американська компанія з грошових переказів MoneyGram підтвердила, що хакери вкрали особисту інформацію клієнтів і дані про транзакції внаслідок кібератаки, що сталася 20 вересня.

У заяві компанії йдеться, що несанкціонована третя сторона отримала доступ до даних клієнтів, що призвело до тижневого збою в роботі вебсайту та застосунку компанії. Вкрадені дані включають імена, номери телефонів, поштові адреси, адреси електронної пошти, дати народження та національні ідентифікаційні номери.

Також було вкрадено номери соціального страхування, державні документи, що засвідчують особу, і банківські рахунки. Крім того, хакери отримали інформацію про транзакції, включно з датами та сумами, а також дані про кримінальні розслідування для обмеженої кількості клієнтів.

MoneyGram заявила, що розслідування перебуває на ранній стадії, і компанія працює над визначенням постраждалих клієнтів. MoneyGram не повідомила, яка кількість клієнтів постраждала від цієї атаки.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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