SWIFT анонсувала тестування транзакцій із цифровими валютами

Глобальна банківська мережа обміну повідомленнями SWIFT наступного року проведе тестування реальних транзакцій з токенізованими активами та цифровими валютами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Банки та управлінці активами вже кілька років досліджують можливості "токенізації" традиційних активів, як-от облігацій. Вони сподіваються, що за допомогою цифрових одиниць - зазвичай токенів на базі блокчейну, які представляють частку базового активу - торгівля стане швидшою, дешевшою та ефективнішою, зокрема завдяки усуненню посередників, залучених у багатьох транзакціях.

Проте, поки ці технології не отримали широкого визнання на ринку.

Близько 90% центральних банків світу також тестують цифрові валюти центральних банків (CBDC) - цифрові версії фіатних грошей, які полегшують торгівлю токенізованими активами. Монетарні органи намагаються освоїти технологічні новації, які дозволили виникнути криптовалютам, таким як біткоїн.

SWIFT, яка відіграє важливу роль у глобальній банківській системі, вже проводить випробування як CBDC, так і токенізованих активів. У березні компанія оголосила про запуск нової платформи для підключення CBDC, які розробляються, до існуючої фінансової системи.