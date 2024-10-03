Фінансові новини
- |
- 03.10.24
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
SWIFT анонсувала тестування транзакцій із цифровими валютами
18:11 03.10.2024 |
Глобальна банківська мережа обміну повідомленнями SWIFT наступного року проведе тестування реальних транзакцій з токенізованими активами та цифровими валютами.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Банки та управлінці активами вже кілька років досліджують можливості "токенізації" традиційних активів, як-от облігацій. Вони сподіваються, що за допомогою цифрових одиниць - зазвичай токенів на базі блокчейну, які представляють частку базового активу - торгівля стане швидшою, дешевшою та ефективнішою, зокрема завдяки усуненню посередників, залучених у багатьох транзакціях.
Проте, поки ці технології не отримали широкого визнання на ринку.
Близько 90% центральних банків світу також тестують цифрові валюти центральних банків (CBDC) - цифрові версії фіатних грошей, які полегшують торгівлю токенізованими активами. Монетарні органи намагаються освоїти технологічні новації, які дозволили виникнути криптовалютам, таким як біткоїн.
SWIFT, яка відіграє важливу роль у глобальній банківській системі, вже проводить випробування як CBDC, так і токенізованих активів. У березні компанія оголосила про запуск нової платформи для підключення CBDC, які розробляються, до існуючої фінансової системи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибув переданий Румунією зенітно-ракетний комплекс Patriot
|Новий генсек НАТО пояснив, чому зробив підтримку України своїм пріоритетом на посаді
|Били по складах с КАБами та літаках. Дрони атакували аеродром «Борисоглєбськ», - джерела
|Російську РЛС «Небо-М» уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|SWIFT анонсувала тестування транзакцій із цифровими валютами
|Нацбанк не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні, – Пишний
|Долар США стабільний до євро, фунт дешевшає на заявах голови Банку Англії
|Україна має намір розширити механізми підтримки аграрного страхування - ЛСОУ
|Фунт упав на 1% на заявах голови Банку Англії
|Європейські фондові індекси змінюються різноспрямовано
Бізнес
|Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм
|Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції
|Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro – новий лідер теста AnTuTu
|Twitter / X подешевшав на 80% з часів, коли за нього «взявся» Ілон Маск
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей