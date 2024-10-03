Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

SWIFT анонсувала тестування транзакцій із цифровими валютами

 

Глобальна банківська мережа обміну повідомленнями SWIFT наступного року проведе тестування реальних транзакцій з токенізованими активами та цифровими валютами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Банки та управлінці активами вже кілька років досліджують можливості "токенізації" традиційних активів, як-от облігацій. Вони сподіваються, що за допомогою цифрових одиниць - зазвичай токенів на базі блокчейну, які представляють частку базового активу - торгівля стане швидшою, дешевшою та ефективнішою, зокрема завдяки усуненню посередників, залучених у багатьох транзакціях.

Проте, поки ці технології не отримали широкого визнання на ринку.

Близько 90% центральних банків світу також тестують цифрові валюти центральних банків (CBDC) - цифрові версії фіатних грошей, які полегшують торгівлю токенізованими активами. Монетарні органи намагаються освоїти технологічні новації, які дозволили виникнути криптовалютам, таким як біткоїн.

SWIFT, яка відіграє важливу роль у глобальній банківській системі, вже проводить випробування як CBDC, так і токенізованих активів. У березні компанія оголосила про запуск нової платформи для підключення CBDC, які розробляються, до існуючої фінансової системи.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2202
  0,0553
 0,13
EUR
 1
 45,5236
  0,1911
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9626  0,04 0,09 41,5493  0,03 0,07
EUR 45,4259  0,08 0,18 46,1115  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,02 0,04 41,2500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес