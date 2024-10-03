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У Нацбанку призначили очільника управління моніторингу пов'язаних осіб
12:24 03.10.2024 |
Національний банк України з 2 жовтня 2024 року призначив Дмитра Мухопада начальником новоствореного управління моніторингу пов'язаних осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацбанк.
До сфери відповідальності Мухопада на цій посаді належатиме виявлення ознак пов'язаності осіб з банками та небанківськими фінансовими установами, підготовка пропозицій щодо визначення пов'язаних осіб, а також контроль за операціями фінансових установ із пов'язаними особами.
"Підвищення контролю за операціями фінансових установ із пов'язаними особами буде одним з основних завдань для новопризначеного начальника. Упевнений, що досвід Дмитра сприятиме поліпшенню прозорості фінансового сектору", - зазначив Олійник.
Дмитро Мухопад має понад 23 роки досвіду роботи в банківській системі, з яких майже 9 років - у Національному банку. До призначення він очолював відділ моніторингу пов'язаних з банками осіб. Мухопад має юридичну освіту, закінчивши Міжгалузевий інститут післядипломної освіти у 1999 році.
Як повідомлялося, управління моніторингу пов'язаних осіб створено у серпні 2024 року для посилення нагляду за фінансовим ринком. Воно підпорядковується вертикалі "Пруденційний нагляд", яку очолює заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
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