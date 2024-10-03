Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Mastercard планує створити єдиний хаб для керування підписками

 

Mastercard купує стартап Minna Technologies, який займається розробкою програмного забезпечення для оптимізації керування підписками. Про це пише CNBC.

Це придбання допоможе Mastercard вийти за межі свого основного бізнесу з випуску кредитних та дебетових карток. Компанія планує надавати технологічні послуги, такі як кібербезпека, запобігання шахрайству та безготівкові платежі.

Mastercard відмовилась розкривати фінансові деталі транзакції, яка наразі перебуває на розгляді регуляторних органів.

Платіжний гігант заявив, що ця угода, разом з іншими ініціативами щодо підписок, дозволить надавати споживачам доступ до всіх своїх підписок в єдиному місці.

Шведська компанія Minna Technologies розробляє технологію, яка має допомогти споживачам керувати підписками у своїх банківських застосунках, незалежно від того, який спосіб оплати вони використовували.

Згідно з даними Juniper Research, зараз у світі сплачується 6,8 мільярда підписок, і очікується, що до 2028 року ця цифра зросте до 9,3 мільярда.

До речі, Visa також робить рухи у напрямку оптимізації підписок. Минулого місяця компанія запустила нову послугу під назвою Visa A2A, яка полегшує споживачам налаштування та управління прямими списаннями.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: MasterCard
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2755
  0,0279
 0,07
EUR
 1
 45,7147
  0,0041
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес