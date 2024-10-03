Mastercard планує створити єдиний хаб для керування підписками

Mastercard купує стартап Minna Technologies, який займається розробкою програмного забезпечення для оптимізації керування підписками. Про це пише CNBC.

Це придбання допоможе Mastercard вийти за межі свого основного бізнесу з випуску кредитних та дебетових карток. Компанія планує надавати технологічні послуги, такі як кібербезпека, запобігання шахрайству та безготівкові платежі.

Mastercard відмовилась розкривати фінансові деталі транзакції, яка наразі перебуває на розгляді регуляторних органів.

Платіжний гігант заявив, що ця угода, разом з іншими ініціативами щодо підписок, дозволить надавати споживачам доступ до всіх своїх підписок в єдиному місці.

Шведська компанія Minna Technologies розробляє технологію, яка має допомогти споживачам керувати підписками у своїх банківських застосунках, незалежно від того, який спосіб оплати вони використовували.

Згідно з даними Juniper Research, зараз у світі сплачується 6,8 мільярда підписок, і очікується, що до 2028 року ця цифра зросте до 9,3 мільярда.

До речі, Visa також робить рухи у напрямку оптимізації підписок. Минулого місяця компанія запустила нову послугу під назвою Visa A2A, яка полегшує споживачам налаштування та управління прямими списаннями.