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В Україні обмежили переказ коштів з картки на картку
10:01 01.10.2024 |
Із 1 жовтня 2024 року набули чинності обмеження на перекази коштів фізичними особами "з картки на картку" (P2P-перекази).
За рішенням НБУ, на пів року встановлено ліміт для загальної суми таких переказів у розмірі 150 тисяч гривень на місяць.
За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму.
Ліміт діятиме на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
Водночас ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають встановленим критеріям, а також осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. Також не обмежуватимуть переказ коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та перекази юридичних осіб.
У Нацбанку пояснювали необхідність такого обмеження боротьбою проти "дропів" - осіб, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Такі рахунки використовують як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.
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