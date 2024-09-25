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НБУ підтримав надання банківської ліцензії поштовим операторам
16:01 25.09.2024 |
Національний банк України підтримує ухвалення законопроекту #12044, який дозволяє надання обмеженої банківської ліцензії акціонерним товариством, зокрема поштовим операторам.
Про це повідомили в Національному банку України.
Це може вирішити питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.
Новий закон може запровадити в Україні операторів фінансової інклюзії, "Укрпошта" є одним із ймовірних кандидатів.
Фінансова інклюзія розглядається як мета державної політики, спрямована на усунення провалів ринку, коли жоден постачальник фінансових послуг не має комерційного інтересу в обслуговуванні певних груп клієнтів або регіонів.
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