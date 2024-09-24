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АНАЛІТИКА

США готують позов проти Visa, звинувачуючи її в антиконкурентній поведінці

 

Міністерство юстиції США готується подати антимонопольний позов проти компанії Visa, звинувачуючи її в антиконкурентній поведінці.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Федеральні прокурори планують подати позов уже у вівторок, повідомила особа, знайома з ситуацією. Цей крок відбувається після багаторічного розслідування Міністерством юстиції щодо бізнес-практик Visa.

У 2021 році компанія Visa повідомила в офіційному звіті, що антимонопольне управління Міністерства юстиції запросило інформацію про можливі порушення антимонопольного законодавства, яке забороняє антиконкурентні угоди та монополістичну поведінку. Розслідування зосередилося на бізнесі дебетових карт Visa у США, а також на конкуренції з іншими платіжними мережами та методами.

Минулого року компанія повідомила, що федеральні прокурори запитали додаткові документи в рамках цього розслідування. Visa заявила, що співпрацює з Міністерством юстиції, і у 2021 році зазначила, що її "практики у сфері дебетових карт у США відповідають чинному законодавству".

Акції Visa знизилися майже на 2% після завершення торгів.

Поки що незрозуміло, чи будуть об'єктом уваги Міністерства юстиції ті сфери діяльності, які Visa раніше розкривала.

Антимонопольні органи також уважно розглядали конкурентів Visa. Минулого року компанія Mastercard досягла угоди з Федеральною торговою комісією США для врегулювання звинувачень у тому, що вона незаконно змушувала продавців використовувати свою платіжну мережу для обробки дебетових платежів.

На початку цього року Visa і Mastercard погодилися знизити так звані "платежі за змах" (комісії за транзакції), які вони стягують з ритейлерів, у рамках юридичної угоди, яка, за словами продавців, мала заощадити їм $30 мільярдів за п'ять років. Однак суд пізніше відхилив цю угоду.
За матеріалами: Економічна правда
 

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