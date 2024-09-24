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Українська BankID пройшла попередню оцінку на відповідність вимогам ЄС
11:00 24.09.2024 |
Українська система BankID пройшла попередню оцінку на відповідність вимогам європейському регламенту eIDAS, який встановлює стандарти для електронної ідентифікації, аутентифікації й підписів. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
"У довгостроковій перспективі це може стати відправною точкою до визнання системи BankID схемою електронної ідентифікації, яку можна буде використовувати в ЄС", - вказав НБУ.
Оцінку BankID провів консорціум на чолі з грецькою компанією QMSCERT Audits Inspections Certifications.
QMSCERT визначила кілька елементів, які потрібно буде впровадити для приведення BankID у повну відповідність до вимог eIDA:
→ впровадження і нормативне врегулювання в межах системи елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, а саме: визначення послуги і засобів електронної ідентифікації;
→ впровадження правил використання та можливості управління засобами електронної ідентифікації;
→ уточнення вимог до багатофакторної автентифікації користувача;
→ впровадження планів припинення участі у схемі електронної ідентифікації для банків-учасників;
→ проведення періодичних аудитів абонентів-ідентифікаторів;
→ впровадження і регулярне проведення тестів на проникнення (Penetration test);
→ впровадження та дотримання політики життєвого циклу для криптографічних ключів, які абоненти використовують для шифрування персональних даних.
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