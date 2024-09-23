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Швейцарський регулятор розслідує останні місяці діяльності Credit Suisse
13:59 23.09.2024 |
Швейцарський регулятор фінансових ринків FINMA замовив перевірку того, як Credit Suisse керував подіями, що призвели до його краху в 2023 році, коли банк був придбаний його давнім конкурентом UBS.
Про це повідомляє в неділю швейцарська газета SonntagsZeitung, передає Reuters.
За даними газети, FINMA вивчає 15 місяців, що передували державному злиттю в березні минулого року, для чого, за її словами, було опитано близько десятка нинішніх або колишніх співробітників обох банків. Для проведення аудиту антикризового управління в Credit Suisse FINMA доручила юридичній фірмі Wenger Plattner, яка і проводила інтерв'ю.
Очікується, що парламентський комітет Швейцарії, який розслідував, як влада впоралася з банкрутством Credit Suisse, представить свій звіт пізніше цього року. У квітні швейцарська влада розробила пакет заходів, включаючи більш жорсткі вимоги до капіталу UBS, спрямованих на запобігання повторенню краху Credit Suisse. Очікується, що парламент обговорить ці пропозиції після публікації парламентського звіту.
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