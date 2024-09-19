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Рада ухвалила закон про спрощення приватизації держбанків
12:18 19.09.2024 |
Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 260 нардепів.
Ухвалення відповідного законопроєкту є вимогою Світового банка.
Що передбачає закон
Як повідомлялося, проєкт закону:
* розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
* дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
* підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
* включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
* оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
* враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
* приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
* запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
Також документ передбачає посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.
Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.
Станом на початок року державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", володіють 53,6% чистих активів банківського сектору та збергіають 64,5% коштів населення.
Нагадаємо, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації "Приватбанку" та докапіталізації держбанків при одночасному виведенні з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 роках вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, у тому числі "Приватбанку" - з 27,9% до 24,7%.
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