Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк критикує підвищення податку на прибуток банків до 50%, на тижні оголосить пакет пропозицій - голова НБУ

 

Національний банк України (НБУ) вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і має намір до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю облігацій внутрішньої держпозики, уникаючи емісії, заявив глава НБУ Андрій Пишний у вівторок.

"Ризики від такого кроку (підвищення податку на прибуток до 50% - ІФ-У) для розв'язання завдання фінансування дефіциту та стабільного зростання кредитування будуть більшими, ніж користь... Баланс досить крихкий і його треба підтримати", - сказав він на заході Європейської бізнес асоціації "Глобальний прогноз. Зміцнення єдності".

За словами глави НБУ, такої ж позиції дотримується і Міністерство фінансів, хоча напередодні перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк повідомив за підсумками засідання комітету, що Мінфін підтримав підвищення податку.

Пишний також заявив, що Нацбанк бачить можливості розширити канал покриття дефіциту банками, не використовуючи емісію, за рахунок купівлі ОВДП.

"До кінця тижня будемо оголошувати цілий пакет відповідних рішень", - анонсував глава НБУ.

Крім того, він зазначив, що загалом Нацбанк розуміє необхідність збільшення фіскального каналу фінансування бюджету в умовах затягування війни, збереження високої її інтенсивності та скорочення зовнішнього фінансування.

Пишний уточнив, що НБУ підтримав постійне підвищення податку на прибуток фінансових компаній із 18% до 25%, зокрема щоб уникнути податкового арбітражу з банками, для яких цей податок було підвищено з 18% до 25% від початку 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3591
  0,0420
 0,10
EUR
 1
 46,0079
  0,2120
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1658  0,17 0,41 41,7631  0,14 0,34
EUR 45,8331  0,33 0,72 46,5550  0,31 0,68

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,09 0,22 41,4500  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес